Москва, , 10:07 — REGNUM Согласно результатам опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей B2B. Ostrovok с целью узнать, с какими чрезвычайными ситуации сталкиваются чаще всего турагенты, самое распространенное и неприятное — изменения времени вылета или прилета авиарейса, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Этот вариант был близок 59% опрошенных, которыми стали более 500 разных турагенств из 80 городов России. 36% респондентов признались, что им часто приходится сталкиваться с ситуацией нехватки мест в отелях, а 34% были вынуждены решать вопросы с разочарованными туристами, которым не понравился номер. Несмотря на то, что сдвиги в расписании рейсов — самый частный форс-мажор, их отмена или перенос случается значительно реже, и всего 17% признались, что они сталкивались с такой ситуацией. Всего 5% из опрошенных рассказали, что экстремальные погодные условия — частая чрезвычайная ситуация для них.

Добавим, что форс-мажоры возможны и со стороны клиентов: так, они часто хотят изменить уже установленные даты или не успевают оплатить тур в назначенный срок, что создает проблему турагентам.