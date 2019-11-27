Кано, Нигерия, , 10:01 — REGNUM Жители северной части Нигерии отпраздновали переименование своей деревни из «Района идиотов» в «Район изобилия». Об этом передает ВВС Hausa.

Местный эмир объявил об официальном изменении названия после того, как жители долгое время жаловались на то, что из-за старого названия над ними годами издевались, и им было стыдно рассказывать людям, откуда они родом.

«Мне было стыдно рассказывать людям, что я приехала из Унгувара Вавайи (Района идиотов в переводе с языка хауса), но теперь я с гордостью могу сказать, что я из Ялвара Каданы (Района изобилия в переводе с хауса)», — сказала Бала Сани, жительница деревни.

«Мы благодарим эмира за этот жест», — добавила она.

По информации журналистов телерадиокомпании, деревня в штате Кано получила свое первоначальное название около 70 лет назад, когда люди поселились недалеко от реки, известной как река Идиот. Почему у реки было такое название до сих пор неизвестно, отмечают журналисты.