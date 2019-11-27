Курган, , 09:58 — REGNUM В Кургане пропала топиарная фигура ангела, установленная в ноябре на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса. Жители столицы Зауралья предположили в социальных сетях, что фигуру украли. Но как выяснилось, обошлось без криминала, сообщает «Область 45».

Ангела отправили обратно изготовителю, сообщили изданию в пресс-службе горадминистрации. При установке фигуры не была соблюдена форма шара, на котором сидел ангел. При облицовке скульптуры на стыках полотен искусственного газона просматривается чёрный кант, пояснили в мэрии.

Напомним, в октябре-ноябре в Кургане появилось более десятка топиарных фигур из искусственной травы. Установка данных малых форм вызвала жаркие споры среди жителей столицы Зауралья.

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