Москва, , 09:57 — REGNUM В московских аэропортах задержали и отменили 34 авиарейса, сообщает 27 ноября онлайн-сервис «Яндекс.Расписание».

По данным на 9:50, в «Домодедово» 12 рейсов задержано, 15 отменено. Не вылетели самолёты в Кокшетау (Казахстан), Куляб (Таджикистан), Римини (Италия), Париж, Льеж (оба — Франция), Стамбул (Турция) и Екатеринбург. Отменено прибытие лайнеров из Кокшетау, Куляба, Гонконга, Шанхая (Китай), Стамбула и Екатеринбурга.

В «Шереметьево» задержано четыре рейса, во «Внуково» — три.