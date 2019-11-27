Ташкент, , 09:56 — REGNUM Предприятия по производству цемента в Узбекистане планируется включить в перечень хозяйствующих субъектов, подлежащих мониторингу источников загрязнения, сообщает 27 ноября издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Кроме того, до 1 января 2022 года все цементные заводы должны будут установить станции по отбору и анализу воздуха на источниках загрязнения. Установка оборудования будет производиться за счет средств хозяйствующего субъекта. При невыполнении данных требований предусмотрены санкции вплоть до приостановки деятельности предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в Узбекистане запретят ввод новых мощностей по производству моторного топлива экологического класса ниже «Евро-4». Данное требование предусмотрено указом президента «Об утверждении концепции охраны окружающей среды Узбекистана до 2030 года».

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