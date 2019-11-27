Махачкала, , 10:06 — REGNUM Недельный курс обучения госслужащих основам цифровой экономики стартовал в Махачкале на базе Дагестанского государственного технического университета. Программу повышения квалификации пройдут сотрудники органов государственной власти, местного самоуправления и подведомственных организаций — всего около 500 человек, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций республики.

Лекции, мастер-классы и практические занятия будут проводить ведущие специалисты России в области цифровых технологий. Учебные потоки делятся на такие направления, как цифровой бюджет, цифровые государственные услуги, цифровое образование, цифровое сельское хозяйство, цифровой туризм, умный город и транспортная логистика.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Ранее сообщалось, что дагестанских чиновников, прошедших обучение, планируется привлекать к разработке ведомственных планов информатизации и составлению прогнозов развития экономики республики.

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