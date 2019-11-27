Москва, , 09:51 — REGNUM В России количество вакантных рабочих мест, на которые требуются специалисты, достигло рекордных значений. Так, по итогам второго квартала 2019 года российские компании предлагали свыше 1,1 млн вакансий. Это максимальный показатель за последние три года. Об этом 27 ноября сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

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Для сравнения: по итогам второго квартала 2018 года число вакансий было меньше на 13%, чем сейчас, а в 2017 году — 25%. При этом больше всего свободных должностей жителям РФ предлагают в Москве (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербург (69 тыс.).

В пресс-службе Министерства труда РФ отметили, что тенденция увеличения количества вакансий в 2019 году не является устойчивой. Так, по данным ведомства, в октябре в РФ было 1,7 млн вакансий (с учетом малого бизнеса), что на 1% меньше, чем за тот же период 2018 года. В Минтруде добавили, что количество вакантных рабочих мест в стране растёт на фоне снижения безработицы, которая в сентябре 2019 года достигла минимального показателя за историю современной России и составила 4,6% экономически активного населения.

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Специалисты объясняют рост числа вакансий, в том числе, расширением бизнеса российских компаний, а также естественной убылью населения, старением кадров и, как следствие, недостаточным уровнем профессионализма молодого поколения. Эксперты полагают, что спрос на кадры может простимулировать и рост зарплат.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда, за первую неделю ноября (с 30 октября по 6 ноября) численность официально безработных в России увеличилась на 0,5% и достигла 647,68 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от экономически активного населения. На эту же дату количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,63 млн единиц.