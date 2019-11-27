Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM Екатеринбургскую площадь Обороны огородят металлическими конструкциями. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

Соответствующий тендер объявила мэрия города.

Подрядчику заплатят более 265 тысяч рублей. Исполнитель должен успеть закончить все работы менее чем за месяц — по 25 декабря 2019 года.

Компании понадобятся собственные материалы для работы. Организации предстоит самостоятельно доставить всё необходимое на площадь и по итогу увезти строительный мусор.

Если в ходе установки ограждения будут повреждены зелёные насаждения и инженерные конструкции площади, то подрядчику придётся возместить ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вокруг штаба Центрального военного округа в Екатеринбурга появился забор. Против его строительства выступали архитекторы и даже городские чиновники, но ограждение всё равно было установлено.

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