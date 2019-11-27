Кувандык, Оренбургская область, , 09:50 — REGNUM В Оренбуржье здание общеобразовательной школы села Зиянчурино Кувандыкского городского округа находится в плачевном состоянии. В трехэтажном здании оконные рамы почти сгнили, крыша протекает, по периметру кровли отсутствуют парапетные плиты и зияют дыры, сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Оренбургской области Дмитрий Болдырев.

По его словам, на первом этаже батареи — ледяные. В столовой температура воздуха в день визита общественников (еще до морозов) составляла всего 13 градусов по Цельсию выше ноля, вместо стекол — полиэтилен. «Когда мороз хорошо ударит, еда будет инеем покрываться», — заметил Болдырев. Теплопотеря начинается уже на подходе теплотрассы к школе, потому что трубы не изолированы.

«Состояние строительных конструкций кровли и некоторых стен здания образовательного учреждения повергло нас в шок. По всему периметру кровли отсутствует несколько парапетных плит, некоторые деревянные оконные рамы практически сгнили, крыша протекает. Можно сделать вывод, что комиссия по приемке школы к началу учебного года осуществила свою деятельность формально», — сказал Дмитрий Болдырев.

В настоящее время в сельской школе обучается 218 детей. Учеников привозят из сел Башканчерово, Юлгутла, Новосокмарск, Чулпан и Дубиновка.

ОНФ обратился к главе Кувандыкского городского округа с просьбой ходатайствовать о внесении единственного образовательного учреждения села Зиянчурино в ближайший план ремонта, а также к чиновникам минобразования области.

Дмитрий Болдырев отметил, что реакции со стороны городской администрации пока нет, у чиновников по закону есть длинный срок для ответа. Но уже есть реакция прокуратуры, ведомство начало проверку.

Болдырев также сделал акцент на уличных туалетах на территории сельских школ. По его словам, на дворе XXI век, а дети по-прежнему вынуждены ходить в уличные туалеты, состояние которых можно назвать аварийным — покосившиеся стены, сгнившие полы. Как правило такие туалеты не сносят. Их оставляют в качестве альтернативы при школах, где нет центральной канализации, а на очистку выгребной ямы иногда приходится скидываться педсоставу из зарплат.

Дорога к Зиянчуринской средней общеобразовательной школе проходит через участок, где располагается канализационный колодец, он прикрыт железным листом, который не закреплен и болтается. Общественники считают, что при таком состоянии есть риск провалиться в этот колодец. Как оказалось, недобросовестные жители используют колодец как мусорный бак.

В оренбургском ОНФ считают, чтобы обезопасить колодец, не надо много денег. «Если посмотреть госзакупки, то увидим, что чиновники тратят на своё содержание (ГСМ, машины и т. д.) миллионы, а на социальные объекты денег оказывается нет», — отметил Дмитрий Болдырев.