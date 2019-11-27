Ташкент, , 09:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Узбекистана планирует внедрить систему референтногоценообразования стоимости генерических лекарств, сообщает 27 ноября издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующий проект постановления президента.

В минздраве республики считают, что завышенные цены на лекарства в Узбекистане возникают из-за отсутствия прозрачных и эффективных механизмов ценообразования.

В случае принятия проекта постановления президента, который в настоящее время находится на этапе обсуждения, новая система ценообразования будет принята с 1 апреля 2020 года.

Напомним, по итогам первых десяти месяцев 2019 года в антимонопольный комитет поступило 248 жалоб от потребителей по вопросам реализации лекарств и изделий медицинского назначения.

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