* запрещённая в России организация

Махачкала, , 09:48 — REGNUM Советский районный суд города Махачкалы продлил на два месяца арест четырем предполагаемым иеговистам, обвиняемым в создании экстремистской организации на территории Дагестана. Срок содержания под стражей Антона Д., Арсена А., Марата А. и Марии К. продлен до 27 января 2020 года, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе суда.

Напомним, в июне 2019 года управление ФСБ по Дагестану сообщило о пресечении деятельность 15 ячеек религиозного движения «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В рамках ранее возбужденного уголовного дела были задержаны руководители секты, которые, по информации силовиков, ранее прошли oбучение за рубежом и занимались вербовкой новых членов. В ходе обысков у них была изъята экстремистская литература.

Как сообщало ИА REGNUM, фигуранты дела были арестованы 3 июня, после чего мера пресечения несколько раз продлевалась, в последний раз до 27 ноября. В октябре обвиняемые обратились в Верховный суд Дагестана с просьбой заменить арест на более мягкую меру пресечения, но безрезультатно.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Дагестане не стал отменять арест «Свидетелям Иеговы»*