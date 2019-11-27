Париж, , 09:24 — REGNUM Профсоюз пожарных во Франции призвал всех сотрудников пожарных служб принять участие в демонстрациях, запланированных на 5 декабря 2019 года, сообщает Le Figaro.

Известно, что 26 ноября профсоюз пожарных, обеспокоенный будущей пенсионной реформой, в частности, неопределенностью, связанной с ней, выступил за присоединение к всеобщей мобилизации 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профсоюзы полицейских также объявили о своем присоединении к демонстрации 5 декабря. Полицейские выступят за улучшение условий труда, принятие мер по социальной защите, и достойный размер пенсионных выплат.

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