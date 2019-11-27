Тюмень, , 09:22 — REGNUM В Тюмени многодетную семью выселяют на улицу. Суд уже продал с торгов их квартиру, сообщает портал 72.ru.

Квартира куплена за 3,5 млн рублей три года назад. Часть средств получена рамках программы «Молодая семья», оставшаяся сумма в 1,5 млн рублей была оформлена ипотечным кредитом в «Транскапиталбанке». Собственником квартиры была оформлена мать семейства, которая после выплаты ипотеки обязывалась наделить долями квартиры детей.

В начале 2017 года глава семьи лишился работы и денег в семье не стало. Копились долги и пени за просрочку по ипотеке. Осенью того же года банк подал иск в суд, а зимой квартиру уже выставили на торги. О судебном решении семья узнала случайно.

«Заседание суда прошло по упрощенной схеме, без вызова сторон. Они не учли, что деньги на квартиру были даны детям, я была обязана выделить им доли», — сообщает многодетная мать.

В августе 2019 года квартира многодетной семьи была продана банком частному лицу за 2,1 млн рублей.

«Нам просто некуда идти. Писала Путину. Пыталась попасть на прием к губернатору. Обращалась в маневренный фонд Тюмени. Там мне ответили, что нет «свободных жилых помещений, отвечающих установленным санитарным и техническим нормам», — сетует многодетная мать.

С 1 января 2019 года тем, у кого родился третий и последующий ребенок, могут списать 450 тысяч по ипотеке. Но младший ребёнок в многодетной семье родился в 2018 году, и выселяемые тюменцы не попадают под нововведение. Ежемесячный доход их семьи со всеми пособиями и скромной зарплатой отца семейства — около 45 тысяч рублей. Денежных средств хватает только на скромное пропитание.

Сейчас многодетная семья судится с новой хозяйкой квартиры. Одна сторона судебной тяжбы пытается доказать недействительность торгов, другая — получить законно купленное жильё.