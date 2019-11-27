Иркутск, , 09:11 — REGNUM Правоохранители и общественный совет в Иркутске наградили школьника за спасение 9-летней девочки от насильника и помощь в задержании преступника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по области.

В школу №37, в которой учится подросток, пришли руководители Межмуниципального управления МВД и вручили ему ценный подарок и благодарность. Кроме того, общественный совет при Главном управлении ведомства подарил школьнику интеллектуальную настольную игру «Я полицейский», а сотрудники ОВД — приглашение на службу в полицию по окончанию обучения.

«Отдельные слова признательности в адрес школьника прозвучали от отца спасенной, который назвал его поступок, поступком настоящего мужчины», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 ноября подросток заметил на улице мужчину, насильно усадившего в машину ребёнка. Он привлёк внимание 28-летнего прохожего Глеба Сизых и вместе им удалось отбить девочку. Преступнику удалось бежать, но он был задержан в течение нескольких часов.

Добавим также, что Глеб Сизых также получил подарки от полиции, общественного совета и руководства предприятия, где он работает.

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