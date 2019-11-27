Найроби, , 09:20 — REGNUM После недавних наводнений в Кении и Сомали, унесших жизни десятков человек, до конца этой недели усиление осадков ожидается на юге восточноафриканского региона, в Танзании и в южных районах Кении. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, эксперты, однако, не исключают возвращение циклона в Сомали, так как сезон коротких дождей будет продолжаться еще несколько недель.

Как сообщают синоптики метеорологической службы ВВС, актуальные спутниковые данные показывают скопление грозовых туч над западной частью Аравийского моря, что вызвано более высокими температурами, чем средняя температура поверхности моря.

По их словам, в настоящее время ветры удерживают большую часть этого циклона вдали от берега, но по мере приближения выходных существует большая вероятность того, что дожди могут вернуться в Сомали и прибрежную Кению.

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