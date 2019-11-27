Кудымкар, Пермский край, , 09:07 — REGNUM В Кудымкаре Пермского которая прокуратура внесла главе города представление из-за срыва работ по благоустройству дворов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Выяснилось, что в 2019 году из 26 дворов обустроено только 17. При этом денежные средства на мероприятия программы «Формирование комфортной городской среды, реализуемой в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», перечислены в полном объеме.

В ходе проверки установлено, что при составлении локальной сметы не учли дополнительные работы.

Напомним, губернатор объявил выговор министру ЖКХ Пермского края за бездарную организацию работы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году в регионе должны обустроить 460 дворов, в 14 их них работы так и не начались. Примечательно, что девять проблемных площадок находится в Кудымкаре.

В 2019 году на реализацию программы «Комфортная городская среда» в Прикамье выделено 1,3 млрд рублей, освоено 890 млн рублей (68%).

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