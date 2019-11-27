Екатеринбург, , 09:08 — REGNUM 87% опрошенных компанией Headhunter российских работодателей сталкивались с ложью с недостоверными фактами в резюме от соискателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уральского отделения организации.

Из тех, кто имел дело с недостоверной информацией в резюме, 27% заявили, что такое случается часто и очень часто, а 20% — редко и очень редко.

74% респондентов замечали, что указанная в резюме должность не соответствует тем реальным компетенциям, которыми обладает кандидат. 53% уточнили, что соискатели скрывают некоторые места работы. Иногда люди врут о своём возрасте и трудовом стаже — с этим сталкивались 20% и 27% респондентов соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работодатели раскрыли, зачем они скрывают размер заработной платы в вакансиях. Чаще всего это делается в расчёте на торг при собеседовании.

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