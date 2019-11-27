Париж, , 09:01 — REGNUM Согласно официальным источникам, в понедельник, 2 декабря, в Париже на площади Инвалидов состоится национальная церемония прощания с 13 солдатами, погибшими в Мали под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

«Я знаю, что вся нация сплотится», — заявила министр обороны страны Флоренс Парли через несколько часов после объявления о гибели 13 французских солдат при столкновении двух вертолетов во время боевого задания в Мали.

Известно, что несколько сотен человек собрались вечером 26 ноября во французских городах По и Гап, чтобы отдать дань уважения погибшим солдатам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы Мали и Буркина-Фасо выразили соболезнования Франции в связи с гибелью солдат во время антиджихадистской операции.

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