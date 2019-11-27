Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM В Финансовом университете при Правительстве России рассказали об итогах исследования качества жизни в городах страны. Как отмечается в докладе, в 2019 году были изучены 78 российских городов с населением более 250 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Города оценивались по шести различным критериям, таким как работа дорожных служб, общественного транспорта и полиции, состояние домов и благоустройство города, работа местных властей и т. д.

В итоговом рейтинге первые три места заняли Казань, Грозный и Тюмень. Москва расположилась на пятом месте. Худшим же городом в России оказалась столица Бурятии Улан-Удэ, замкнувшая рейтинг. Город занял последние места почти по всем критериям, кроме работы дорожных служб, общественного транспорта и полиции.

Напомним, столица Бурятии также регулярно попадает в списки наиболее загрязнённых городов России. Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за это возлагают на устаревшие котельные, большой частный сектор, который отапливается дровами, а также большое количество автомобилей.

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