Москва, , 08:50 — REGNUM По мнению 25% жителей России, есть такие отрасли, где должна руководить именно женщина. В основном это гуманитарные отрасли и образование (6%), свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также женщина должны иметь руководящую должность в медицине (5%), в дошкольном образовании (3%), сфере красоты и моды (2%).

Среди причин, способствующих тому, чтобы женщина стала руководителем, граждане назвали личные качества женщины (45%), желание, личную заинтересованность (37%) и поддержку окружающих (25%).

В опросе 9−12 сентября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, для большинства жителей России (62%) лидер — это тот, кто умеет вдохновлять других и вести за собой.

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