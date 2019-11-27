Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве сегодня, 27 ноября, ожидается облачная погода без осадков, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице России составит −1… −3 градуса, ветер южный, 2—7 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, во второй половине недели могут начаться колебания погоды, что связано с надвигающимся циклоном. В связи с этим на дорогах может образоваться гололед. Госавтоинспекция Москвы попросила водителей соблюдать меры предосторожности.

Читайте также: ГИБДД предупреждает автомобилистов о колебаниях погоды в Москве