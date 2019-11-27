Ростов-на-Дону, , 09:08 — REGNUM Бывший начальник отдела полиции дагестанского города Кизилюрта Асхабали Заирбеков, оправданный по делу о разбое, сумел добиться выплаты ему заработной платы из бюджета. Южный окружной военный суд предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Напомним, офицер был выведен за штат в 2014 году после привлечения его в качестве обвиняемого по двум эпизодам разбоя. Как считало следствие, несколько полицейских, в том числе Заирбеков, создали вооруженную группу доя совершения разбойных нападений на жителей Левашинского района Дагестана, которые перевозили деньги в Махачкалу через российско-азербайджанскую границу.

В сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Заирбекова невиновным по всем инкриминируемым ему эпизодам пособничества в разбойном нападении и незаконном обороте оружия. Офицер был освобожден из-под стражи и получил право на реабилитацию. Четверо других подсудимых, проходивших по этому делу, получили от 11 до 15 лет колонии строгого режима.

Помимо выплаты Заирбекову 9,5 млн рублей Южный окружной военный суд обязал прокуратуру Дагестана принести публичные извинения полковнику, а также опубликовать в СМИ информацию о его реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемые по вышеуказанному делу получили прозвище банды «Робин Гудов» после видеообращения к боевикам, которое в 2012 году сняли вооруженные люди в масках. Неизвестные угрожали участникам дагестанского бандподполья расправой за убийства полицейских и просили считать себя «народными мстителями» или «Робин Гудами». Позже появились предположения, что ими являлись сотрудники РОВД Кизилюрта, в том числе полковник Заирбеков.

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