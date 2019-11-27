Кемерово, , 08:45 — REGNUM В Кемеровской области за 10 месяцев 2019 года 1 475 семей подали заявления на оплату образования своих детей за счёт средств материнского капитала. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года таких заявлений было подано 1 387, сообщили ИА REGNUM в кемеровском отделении Пенсионного фонда России.

В кузбасском ПФР уточнили, что после улучшения жилищных условий образование — второе по популярности направление, куда кемеровчане используют материнский капитал.

С начала действия программы — с 2007 года — 9 128 кузбасских семей оплатили или оплачивают образование детей из средств материнского капитала. Эта сумма сейчас равна 443,9 млн рублей.