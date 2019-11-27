Пермь, , 08:44 — REGNUM Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил выговор министру ЖКХ региона Александру Шицыну за бездарную организацию работы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщают СМИ.

По данным издания «Коммерсантъ», на заседании совета глав муниципальных районов и городских округов глава министерства затруднился назвать муниципалитеты, которые не направили заявки на перечисление средств по мероприятиям проекта.

«У вас цифры должны быть на руках! Объявляю вам выговор за бездарную организацию работы. Вы даже не знаете, какие поселения у вас деньги недоосваивают. Вы как управляете процессом?» — возмутился губернатор.

По данным министерства ЖКХ Пермского края, из 460 дворов на 14 площадках работы по благоустройству не начинались. Девять проблемных объектов находятся в Кудымкаре.