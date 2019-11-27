Москва, , 08:40 — REGNUM Для большинства жителей России (62%) лидер — это тот, кто умеет вдохновлять других и вести за собой. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Путин остается лидером в рейтинге доверия граждан РФ политикам

Также лидер — это тот, кто умеет организовать команду (53%), пользуется уважением коллег (35%), достиг высокого профессионализма (32%) и влияет на принятие важных решений на работе (22%).

По мнению 58% опрошенных, лидерство не зависит от гендерного признака. 32% думают, что мужчины более предрасположены к лидерству, 8% считают, что женщины.

Опрос проведен 9−12 сентября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин остается лидером в рейтинге доверия жителей России политикам.

Читайте также: Рейтинг доверия граждан РФ к Путину достиг годового максимума