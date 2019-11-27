Челябинск, , 08:37 — REGNUM В Челябинской области может быть уменьшено количество детских домов. Такую надежду на заседании областного Заксобрания выразила глава регионального минсоцотношений Ирина Буторина.

По её мнению, этому будет способствовать рост материальной поддержки приёмных семей. Она добавила, что уже сейчас число приёмных родителей растёт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 года размер выплаты на каждого опекаемого или приёмного ребёнка вырастет на 41%. Также возрастёт размер вознаграждения приёмным родителям.

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