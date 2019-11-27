Кызыл, , 08:37 — REGNUM В Туве жильцы новостроек могут не платить взнос на капитальный ремонт в течение двух лет после включения в программу капремонта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, такое решение приняли региональные власти.

Отмечается, что ранее федеральные власти разрешили регионам самим устанавливать сроки отсрочки платежей. Однако он не должен превышать пяти лет.

«Специалисты объяснили решение сократить льготный срок для Тувы до двух лет высокой долей ветшающего жилья, количество которого с каждым годом растет. Неслучайно республика признана Фондом содействия реформированию ЖКХ одной из самых проблемных по количеству ветхого и аварийного жилья», — отметили в правительстве.

При этом чиновники считают, что отсрочка платежей будет стимулировать горожан бережнее обращаться с общедомовым имуществом, поскольку средств на оплату работ по ремонту и замене узлов и инженерных конструкций в течение льготного срока не будет.

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