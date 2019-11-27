Хабаровск, , 08:37 — REGNUM В Хабаровске на набережной откроется самый большой на Дальнем Востоке уличный новогодний каток. Его площадь составит 16 тыс. кв. метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Главную площадь Хабаровска украсят ледяной крысой

Каток будет включать и специальную зону для самых маленьких любителей ледового спорта, а также теплую зону фуд-кортов и проката коньков. В торжественной церемонии открытия катка примут участие юные хоккеисты и конькобежцы Хабаровска, в том числе конькобежцы школы олимпийского резерва «Максимум».

Как сообщало ИА REGNUM, главную площадь Хабаровска в преддверии Нового года украсят огромной ледяной крысой. Главную новогоднюю ёлку края высотой в 20 метров соберут из 190 живых елей.