Уфа, , 08:35 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвиняют в убийстве семилетней давности. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в августе 2012 года жители Абзелиловского района Башкирии обнаружили недалеко от села Красная тело 28-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Тогда стражи порядка не смогли установить личность преступника.

В текущем году материалы уголовного дела вновь были проанализированы следователями. А проведенные оперативно-разыскные мероприятия помогли установить личность подозреваемого. Им оказался 49-летний житель Московской области.

По версии следствия, в августе 2012 года обвиняемый, предполагая, что потерпевший причастен к незаконному обороту наркотиков, в ходе конфликта ударил несколько раз мужчину. Потерпевший скончался на месте.

Отмечается, что материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.