Новосибирск, , 08:20 — REGNUM Осуждённый на три года условно экс-директор Вьюнской средней общеобразовательной школы в Колыванском районе Новосибирской области в ходе проведения воспитательных работ с учениками «применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы». По уголовному делу потерпевшими признаны трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Напомним, бывшего директора Вьюнской общеобразовательной школы Дмитрия К. признали виновным в избиении учеников. Он признал свою вину.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-директор Вьюнской школы проходил по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, если они совершены с применением насилия»).

Приговором суда он осужден на три года условно с испытательным сроком два года.