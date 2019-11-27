Золотое, ЛНР, , 08:18 — REGNUM Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили, что разведение сил в районе населённого пункта Золотое завершено. Соответствующее видео опубликовал штаб карательной операции Украины против Донбасса 26 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Заместитель председателя СММ ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон заявил, что обязательства по отведению сил выполнила и Народная милиция ЛНР, и боевики ВСУ.

«Силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) осуществлено разминирование определённых участков местности от взрывоопасных предметов, проведён демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения», — заявили представители ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что украинские силовики в целом положительно воспринимают отведение сил в Донбассе. Он отметил, что на Украине есть силы, которые пытаются раскачать ситуацию, представляя отведение вооружённых формирований как предательство.

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