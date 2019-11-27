Новосибирск, , 08:11 — REGNUM В Коченёвском районе Новосибирской области открыли рабочее движение по новому путепроводу через железную дорогу Омск — Новосибирск с автоматизированной системой управления освещением. Он построен в рамках областной программы и стал самым длинным в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Путепровод позволит вывести транспорт на федеральную трассу, минуя рабочий посёлок Коченёво, позволит разгрузить улицы рабочего посёлка и не терять время автомобилистов на железнодорожном переезде, — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. — Данный объект ликвидировал одноуровневое пересечение автомобильной и железной дорог».

Строительство велось за счёт средств областного бюджета. Стоимость объекта — 339 млн рублей.

Отметим, что путепровод должен был быть введён в эксплуатацию ещё в 2017 году, но из-за финансовых проблем подрядчика сроки были отодвинуты. Открытие рабочего движения — этап работ, который входит в состав проектной документации.

«Открытие объекта ожидается в следующем году при наступлении положительных погодных условий. Заказчиком к подрядчику будут применены все штрафные санкции, предусмотренные контрактными обязательствами», — подчеркнул Костылевский.

Протяженность путепровода и подходов к нему — около 800 метров. Вместе с ним в регионе теперь 12 путепроводов. Коченёвский — самый длинный из них.