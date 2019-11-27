Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбургской области в структуре заболевших пневмонией почти половину занимают школьники — 46,3%. В областном центре этот показатель составляет 47%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Из-за всплеска заболеваемости внебольничной пневмонией на карантин закрыт лицей №9 (до 28 ноября), из-за ОРВИ и ОРЗ — 15 классов гимназии №7 и один класс лицея №5.

По данным муниципального управления образования, в детских садах закрытых групп нет. Ежедневно по утрам в дошкольных учреждениях проводят фильтры детей.

Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области, в Оренбурге среди детей в зоне риска оказались школьники 7−14 лет. Эффективной мерой, направленной на снижение заболеваемости ОРВИ, является разобщение детей. Причиной для карантина является 20% и более случаев ОРЗ и ОРВИ или более десяти случаев пневмонии в коллективе учеников.