Москва, , 08:05 — REGNUM Проблема доступности детских садов для детей в возрасте от трёх до семи лет в России почти решена, заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.

Сегодня, по её словам, близка к завершению программа по обеспечению доступности дошкольного образования, реализуемая правительством России с 2013 года.

«Я не могу сегодня сказать, что она решена на 100%, но она близка к этому решению. У нас есть пять отстающих регионов страны», — сказала Голикова.

Вице-премьер напомнила, что национальным проектом «Демография» предусмотрено также решение задачи по обеспечению местами в детсадах детей в возрасте до трёх лет — всего таких мест должно быть создано 255 тысяч.

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