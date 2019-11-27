Чебоксары, 27 ноября 2019, 08:03 — REGNUM В Арбитражном суде Чувашии на 11 декабря назначено разбирательству по заявлению мужского монастыря Чебоксар, который просит признать право собственности на два новодела — часовню и колокольню, строительство которых было завершено в 1996 году. Заявитель просит легализовать объекты, отмечая, что по прошествии более 20 лет возможность восстановления документов для регистрации права собственности отсутствует, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Свято-Троицкий православный мужской монастырь вышел с иском к администрации Чебоксар о признании права собственности на колокольню и часовню Святителя Николая Чудотворца. Заявитель поясняет, что в 1992 году постановлением столичной мэрии комплекс церквей и корпусов монастыря был передан Чебоксарско-Чувашской епархии, в то время как сам монастырь в качестве юридического лица был зарегистрирован в 1999 году.
Представитель монастыря пояснил, что право собственности на заявленные объекты недвижимости возникло «в силу приобретательной давности». Спорные объекты являются частью единого комплекса, но не являются объектами культурного наследия, так как считаются новоделами.
В мэрии оставили разрешение спора на усмотрение суда. Дело назначено к судебному разбирательству 11 декабря.
Отметим, в комплекс Свято-Троицкого православного мужского монастыря входят Троицкий собор, Церковь Толгской Божьей Матери, Надвратная церковь Федора Стратилата, корпус братских келий, трапезная (настоятельские покои), остатки стены. Они являются объектами культурного наследия федерального значения.