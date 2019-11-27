Пермь, , 07:49 — REGNUM В Перми по центру города в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проедет легендарный танк Т-34−85. Об этом проинформировали на заседании первого городского оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В торжественном прохождении войск 9 мая 2020 года примет участие около 20 парадных расчётов и 25 единиц техники, среди которых и легендарный танк. «Танк-памятник олицетворяет героическую историю 16-й Гвардейской танковой дивизии, которая в послевоенные годы дислоцировалась в городе Нойштрелиц, откуда в 1993 году была переведена под город Чайковский Пермского края», — отметили в горадминистрации. Также в параде запланировано участие самолетов (Миг-31 и Су-35) и вертолетов Ми-8.

В столице Прикамья приобретут дополнительные трибуны для увеличения зрительских мест.

Напомним, 9 мая 2019 года на Октябрьской площади были установлены трибуны, рассчитанные на 13 тыс. зрителей. Во время парада представили 24 единицы военной техники, среди них реактивные системы залпового огня, российские бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82 А, 23-мм зенитная установка ЗУ-23, самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК» и «Вена», а также буксируемая гаубица «Мста-Б».

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