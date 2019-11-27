Далматово, Курганская область, , 07:44 — REGNUM В курганском городе Далматово, который ещё называют духовной столицей Зауралья благодаря расположенному там Успенскому мужскому монастырю, к 2020 году построят крайне дешёвый новогодний снежный городок со снежной Крысой. Общественник из Кургана Олег Кобяков поделился с ИА «Уральский меридиан» своим недоумением по поводу скромного убранства Успенской площади города.

Стоимость оформления новогоднего городка в Далматово по проекту составляет 687 тыс. рублей. На столь скромные средства далматовцев, помимо ёлки, фигур Деда Мороза и Снегурочки, порадует «изюминка» — Крыса из прессованного снега. По китайскому календарю, напомним, 2020 год — это год металлической крысы.

«Крысу сделают из снега с обливанием подкрашенной водой, примерно так, как в прошлом году выглядела свинья на Успенской площади. По словам горожан — сделано было дёшево и сердито», — отметил общественник, ознакомившись с проектом будущего далматовского новогоднего городка.

В целом впечатление от проекта городка у общественника осталось тоскливое. Кобяков напомнил, как глава региона Вадим Шумков на встрече с главой Министерства культуры РФ Владимиром Мединским высказал идею — превратить Далматово в туристический кластер.

«Насчёт кластера, возможно, в предвыборном пылу Вадим Михайлович малость преувеличил. Но хотя бы в праздники духовная столица всего Зауралья могла выглядеть как-то привлекательнее?» — резюмирует курганский общественник.

И, конечно же, висит в воздухе вопрос: зачем православный центр Зауралья украшать китайскими символами?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице региона Кургане также в конце 2019 года решили сэкономить на центральном новогоднем городке, который подешевел на треть. Его построят за 2,894 млн рублей. Однако темой городка станут русские народные сказки. Фигуры медведя, Колобка, Бабы-Яги, Змея Горыныча и богатыря должны, согласно проекту, быть исполнены из чистого льда.

Далматово расположен в 192 км к северо-западу от Кургана. Основано в 1644 году, когда преподобным Далматом Исетским был основан Далматовский Успенский мужской монастырь. Население города составляет около 13 тыс. человек.

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