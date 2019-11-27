Бердск, Новосибирская область, , 07:43 — REGNUM В городе Бердске без горячей воды сегодня, 27 ноября, остались 27 жилых домов. В администрации города заявили, что отключение произошло из-за замены запорной арматуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В связи обращением ЗАО ГК «Вымпел-Сервис» по аварийному отключению МКД по ул. Кутузова 1, по необходимости замены запорной арматуры на трубопроводе горячего водоснабжения, произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-13», — говорится на сайте мэрии Бердска.

Под отключение горячего водоснабжения попали дома на ул. Ленина, ул.Кутузова, ул.Островского, ул.Суворова, ул.К.Маркса, ул.Энергетической,.

Горячей воды не будет с 8:00 до 13:00 (время местное) 27 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю — с 18 по 24 ноября — в Новосибирске из-за трёх коммунальных аварий без отопления в общей сложности находились почти 180 объектов.

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