Кемерово, , 07:29 — REGNUM Сибирское управление Ростехнадзора проверила, как соблюдаются требования законодательства в области промышленной безопасности ООО «ММК-УГОЛЬ».

Плановая выездная проверка выявила 318 нарушений на опасных производственных объектах шахт «Чертинская-Коксовая», «Чертинская-Южная» и «Костромовская».

Установлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности: пылегазового режима, при проведении и креплении горных выработок, при эксплуатации конвейерного, дизелевозного и иного транспорта, противопожарной защиты, а также связанные с эксплуатацией взрывозащищенного электрооборудования в условиях повышенной опасности.

«Решением суда приостановлена деятельность на ряде объектов ООО «ММК-УГОЛЬ» по проведению горных выработок, по ведению доставочных работ в отдельных горных выработках и эксплуатацию отдельного оборудования сроком от 5 до 7 суток», — уточнили в управлении.

Кроме того, возбуждены административные дела в отношении юридического лица ООО «ММК-УГОЛЬ» и должностных лиц.