Владивосток, , 07:33 — REGNUM Расклеенные по Владивостоку афиши призывают приморцев выйти на митинг в поддержку возврата пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Брюсселе прошел митинг против насилия в отношении женщин

Инициатор акции — региональное отделение ЛДПР. Активисты уже получили согласование от администрации края.

Митинг состоится во Владивостоке 1 декабря в 14 часов на Корабельной набережной, возле подводной лодки.

«Приходите, только вместе мы можем этого добиться», — призывают афиши к митингу против повышения пенсионного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе 10 тыс. человек приняли участие в митинге в рамках Международного дня борьбы с насилием в отношении женщин 24 ноября.