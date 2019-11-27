Москва, , 07:31 — REGNUM Тверской суд Москвы 28 ноября рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД о заочном аресте Давида Каплана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и объявленного в международный розыск. О новом фигуранте дела совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых 27 ноября сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время Каплан проживает в Израиле, а братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, следствие в отношении которых было завершено, знакомятся с материалами дела.

Уроженец Литвы Каплан познакомился с братьями Магомедовыми предположительно в середине девяностых, когда стал совладельцем литовского банка Snoras. Следствие полагает, что Каплан в последние годы фактически являлся теневым финансистом братьев.

В числе преступных эпизодов, вменяемых в вину Каплану, является хищение из бюджета 650 млн рублей при строительстве «Зенит-Арены» к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма ущерба от преступных действий братьев Магомедовых, которая на момент ареста в 2018 году оценивалась следователями в 2,5 млрд рублей, теперь оценивается в более чем 11 млрд рублей.

Всего по делу организованного преступного сообщества проходит 16 обвиняемых.

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