Оренбург, , 06:48 — REGNUM В Оренбурге идет подготовка к празднованию Нового года. В ноябре-декабре в парках, скверах, микрорайонах планируется установить более 55 ёлок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Так, на территории предприятий, во дворах многоквартирных домов и перед административными зданиями Северного округа установят около 150 елей. Предполагается, что новогодние деревья будут разного формата: живые, искусственные, набивные хвойные, световые. В Южном округе установят около 70 новогодних елок — на территории предприятий и перед административными зданиями.

Напомним. с 1 декабря в областном центре начнет работать 89 елочных базаров, где можно приобрести живые ели и сосны.

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