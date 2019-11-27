Гуанчжоу, Китай, , 06:34 — REGNUM Таможня города Хуанпу в провинции Гуандун на юге Китая изъяла более 1 млн единиц интегральных схем, нарушающих права интеллектуальной собственности, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Общая стоимость изъятых микросхем, реализовавшихся под видом японского бренда «Murata», составила 108 тыс. юаней ($15 350). Микросхемы реализовывались по каналам трансграничной электронной коммерции. Таможня изъяла в общей сложности около 1,92 млн контрафактных продуктов с начала специальной кампании по борьбе с нарушением прав интеллектуальной собственности в секторе потребительской электроники, одежды и сумок.

Отметим, что таможня Хуанпу следит за порядком в одном из важнейших морских международных торговых коридоров на юге Китая. В 2018 году общий объем импорта и экспорта, удостоившийся надзора таможни, достиг 1,53 трлн юаней. С 2018 года власти изъяли товаров, нарушающих закон о защите интеллектуальной собственности на сумму более 6 млн юаней.

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