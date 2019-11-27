Лхаса, Китай, , 06:25 — REGNUM В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая наблюдается стремительный рост доходов сельской бедноты в связи ростом уровня трудоустройства среди фермеров и пастухов в период туристического бума, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

За первые девять месяцев года средний располагаемый доход на душу населения среди сельской бедноты в регионе вырос до 8059 юаней (около $1146), что на 12,9% выше, чем за аналогичный период годом ранее. С января по сентябрь около 508 тыс. фермеров и пастухов нашли работу в городе, получив суммарных доход более 3 млрд юаней.

Отметим, что в Тибете сейчас активно развивается туризм. Благодаря этому, в данной сфере задействуется все больше нищих пастухов и фермеров. ЗА первые девять месяцев года Тибет посетили более 37 млн туристов из Китая и из-за рубежа, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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