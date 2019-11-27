Хайкоу, Китай, , 06:20 — REGNUM Полиция провинции Хайнань на юге Китая арестовала 91 подозреваемого в телефонном и интернет-мошенничестве, обманувших людей на сумму более 3 млн юаней (около $430 тыс.) по сотням эпизодов с июня текущего года, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

В начале октября местная полиция получила обращение от мужчины, ставшего жертвой мошенников, которые обманным путем отняли у него 7000 юаней через липовые знакомства в сети. По данным полиции, мошенники прикидывались красивыми девушками в социальных сетях и завязывали романтические отношения по интернету.

После втирания в доверие жертв, они просили их заплатить определенную сумму за ту или иную онлайн-игру. В полиции сообщили, бандиты создали свою компанию в июне 2019 года в городе Хайкоу, столице провинции и сотрудничали с целым рядом игровых фирм, получая 80% от суммы, заплаченной жертвами. По итогам расследования 13 ноября был задержан 91 подозреваемый, конфисковано 124 компьютера и более 100 мобильных телефонов.

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