Хайкоу, Китай, , 06:13 — REGNUM Суд самой южной островной китайской провинции Хайнань приговорил 26 человек к различным тюремным срокам по шести делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд Хайкоу, столицы провинции Хайнань приговорил 26 наркоторговцев к тюремным срокам вплоть до пожизненной и смертной казни. Данное слушание стало важной частью кампании по борьбе с наркотиками, которая проходила в регионе с 2017 по 2019 годы.

Провинция Хайнань стала пилотной зоной свободной торговли, создаваемой в Китае, в связи с чем власти намерены превратить ее в своего рода витрину для иностранцев. Наркоторговцам на этой витрине места не нашлось.

Почти 250 наркоторговцев получили тюремные сроки до пожизненной или смертной казни в качестве приговора за их злодеяния за последние три года. Власти намерены не сбавлять оборотов и пообещали еще сильнее усложнить жизнь наркоторговцам.

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