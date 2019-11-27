Куньмин, Китай, , 05:58 — REGNUM Восемь человек все еще находятся под завалами строящегося автомобильного тоннеля в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Около 18:00 по местному времени 26 ноября произошел выброс воды и грязи в городе Линьцан, в результате чего размыло строящийся тоннель, под завалами которого оказались 13 рабочих. За время поисково-спасательной операции из-под обломков было извлечено пять человек, четверо из которых затем скончались.

Как отмечают спасатели, сложные геологические условия и плохая погода представляют сложность для проведения поисково-спасательной операции. Для поиска выживших используются обученные собаки и специальное оборудование. Расследование произошедшего продолжается.

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