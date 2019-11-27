Пекин, , 05:52 — REGNUM Китайская таможня изъяла 1237,5 тонн частей животных, находящихся под защитой государства и сопутствующих продуктов за первые 10 месяцев года, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Среди изъятых товаров оказалось 9,16 тонн слоновой кости и изделий из слоновой кости, сообщил директор отдела по борьбе контрабандой Генерального управления таможни Сунь Чжицзе во время тематического заседания в столице провинции Гуандун городе Шэньчжэне.

За это время таможня расследовала 444 случая контрабанды находящихся под защитой видов животных и продуктов из них. Таможенные власти также придают огромное значение борьбе с международной преступностью. В марте таможня Хуанпу в провинции Гуандун раскрыла международную банду контрабандистов, у которой было изъято 7,5 тонн слоновой кости за раз.

Напомним, что импорт, экспорт и внутренняя продажа слоновой кости и изделий из нее запрещены китайским законодательством в рамках защиты азиатских слонов от истребления. Эти животные в Китае обитают только в провинции Юньнань и их осталось несколько сот особей.