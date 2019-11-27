Курган, , 05:51 — REGNUM В Кургане организации социальной защиты населения города призывают горожан и предприятия подарить детям из многодетных, неполных и малоимущих семей новогоднее и рождественское чудо. На сайте главного регионального управления социальной защиты опубликованы адреса и телефоны, где ждут людей с подарками под ёлку для ребят, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Курганский центр социальной помощи семье призывает принять участие в благотворительной акции «Мечты сбываются». Здесь также будет организована акция выезда Деда Мороза и Снегурочки для поздравления детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Необходима помощь волонтёров: здесь ждут курганцев, кто хочет стать для таких ребятишек Дедом Морозом, Снегурочкой, нужны костюмы для этих сказочных персонажей, а также очень нужны водители с автомобилем», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре.

В качестве подарков на Новый год, помимо сладостей, приветствуются игрушки, книги, карандаши, краски, альбомы. Они будут переданы ребятам из Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, сообщают в региональном департаменте соцзащиты.