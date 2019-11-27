Петропавловск-Камчатский, , 05:56 — REGNUM Власти Петропавловска-Камчатского реализуют проект «Камчатка: встречаем Новый год первыми», который объединит предновогодние мероприятия в микрорайонах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы администрации, с 1 декабря в микрорайонах города будет установлено 12 ёлок.

«Наш проект «Камчатка: встречаем Новый год первыми» предполает, что на каждой площадке вместе с ёлками будет и развлекательная программа с играми, конкурсами и новогодними призами», — пояснили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах ноября в Пермь прибудет Дед Мороз из Великого Устюга. Он зажжёт огни на главной городской ёлке.